На проспекте Наставников тушили пожар в 8-комнатной коммуналке

Жители Красногвардейского района Петербурга из окон смотрели, как полыхает огонь в здании общежития 25 ноября. По данным городского МЧС, обошлось без пострадавших.



О пожаре на проспекте Наставников 46/2 «Фонтанке» рассказали читатели. Около половины одиннадцатого часа вечера огонь вырывался из окна восьмого этажа, спасатели поднимали атолестницу.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о пожаре на Наставников поступил на пульт дежурного в 22:15. На место выехали четыре расчёта.

По всей площади горела одна из комнат восьмикомнатной коммунальной квартиры. Силами 17 человек к 23 часам вечера её полностью потушили.