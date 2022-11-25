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    На проспекте Наставников тушили пожар в 8-комнатной коммуналке

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    Жители Красногвардейского района Петербурга из окон смотрели, как полыхает огонь в здании общежития 25 ноября. По данным городского МЧС, обошлось без пострадавших.

    О пожаре на проспекте Наставников 46/2 «Фонтанке» рассказали читатели. Около половины одиннадцатого часа вечера огонь вырывался из окна восьмого этажа, спасатели поднимали атолестницу.

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о пожаре на Наставников поступил на пульт дежурного в 22:15. На место выехали четыре расчёта.

    По всей площади горела одна из комнат восьмикомнатной коммунальной квартиры. Силами 17 человек к 23 часам вечера её полностью потушили.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

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