Домохозяйки, чиновницы, посланница казаков. Путин встретился с матерями участников СВО

Владимир Путин в пятницу провел встречу с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. Некоторые из них потеряли своих сыновей в ходе боевых действий. Где-то в середине президент признался, что позвал женщин в Ново-Огарево для того, чтобы пролить свет на проблемы.



«Одно дело, когда знаешь из бумажных и даже из устных докладов, а другое — когда прямо от вас, из жизни, напрямую, все живое. Это имеет значение», — сказал глава государства. О чем матери спрашивали президента и что он им отвечал — смотрите в нашем видео.