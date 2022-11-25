Домохозяйки, чиновницы, посланница казаков. Путин встретился с матерями участников СВО

Владимир Путин в пятницу провел встречу с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. Некоторые из них потеряли своих сыновей в ходе боевых действий. Где-то в середине президент признался, что позвал женщин в Ново-Огарево для того, чтобы пролить свет на проблемы.
«Одно дело, когда знаешь из бумажных и даже из устных докладов, а другое — когда прямо от вас, из жизни, напрямую, все живое. Это имеет значение», — сказал глава государства. О чем матери спрашивали президента и что он им отвечал — смотрите в нашем видео.
«Фонтанка.ру»
На встречу с президентом пришли 17 женщин, среди них были как простые домохозяйки, так и преподаватели, чиновники и общественники:
- домохозяйки Жарадат Агуева (Чечня), Елена Алексеева (Старый Оскол), Ирина Сумынина (Краснодар), пенсионерка Суна Набиева (Дагестан);
- учитель русского языка и литературы, библиотекарь школы в городе Кировск в ЛНР Нина Пшеничкина, заведующая детсадом в городе Сальск Анна Герусова, повар и наставник в центре сопровождения детей-сирот в Якутии Марина Бахилина;
- начальник отдела семьи, молодёжи и спорта администрации Каа-Хемского района Республики Тыва Ирина Тас-оол, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк, старший государственный налоговый инспектор из Рязани Галия Суховская, старший прапорщик юстиции в ФКУ «Колония — поселение № 8» УФСИН по Тульской области Елена Никульникова;
- директор НКО из Петербурга «Прилив», член Ассоциации организаций по защите семьи Любовь Рубаник, учредитель региональной общественной организации «Движение в поддержку общественных инициатив «Единство Отрадное», волонтёр, муниципальный депутат из Москвы Ольга Бельцева, руководитель регионального исполкома ОНФ Подмосковья Юлия Белехова, глава АНО «Центр семьи и детского развития «Солнечный» Марина Мигунова, сотрудник АО «Дирекция республиканских рынков», активистка Хакасского регионального отделения ВООВ «Боевое Братство» в Абакане Надежда Узунова, кинематографист-документалист, директор студии «Вехи. Вёрсты. Вёсны» Олеся Шигина.
«У нас огромные планы, но они могут быть реализованы, если мы будем так же вместе с вами решать все проблемы, все вопросы, которые перед страной стоят. И в рамках военной операции, и в рамках трудовых наших будней. Самое главное, залог наших успехов, — это единство», — сказал Путин в заключительном слове.