«Совсем не наша культура». Путин объяснил, почему многим россиянам не хочется жить «как в Париже»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после распада СССР многим казалось, что начнется жизнь «как в Париже», но все оказалось совсем не так. Об этом он сказал 25 ноября на встрече с матерями участников СВО.



«Мы находились в таком состоянии после распада Советского Союза, и нам многим казалось, что сейчас начнется сладкая жизнь и завтра мы будем жить как в Париже или еще где-то. Хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. А думалось, что там будет хорошо. А это совсем не так, там культурный код другой», – сказал Путин.

