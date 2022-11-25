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    «Совсем не наша культура». Путин объяснил, почему многим россиянам не хочется жить «как в Париже»

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что после распада СССР многим казалось, что начнется жизнь «как в Париже», но все оказалось совсем не так. Об этом он сказал 25 ноября на встрече с матерями участников СВО.

    «Мы находились в таком состоянии после распада Советского Союза, и нам многим казалось, что сейчас начнется сладкая жизнь и завтра мы будем жить как в Париже или еще где-то. Хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. А думалось, что там будет хорошо. А это совсем не так, там культурный код другой», – сказал Путин.

    Он добавил, что во многих местах на Западе «уже и не знают, что такое мама». «Там родитель номер один и родитель номер два, и гендеров там – десятками измеряют, какие-то трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят», – подчеркнул президент.

    Эту тему он неоднократно затрагивал в своих выступлениях. Например, 30 сентября Путин заявил о том, что страны Запада «перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, религии, семьи».

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