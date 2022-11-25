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    Цены на газ, погодные условия и эпидемия. Европе предрекли рост смертности зимой

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    Страны Европы предстоящей зимой ожидает рост смертности. В числе основных причин — неблагоприятные погодные условия, эпидемии гриппа и ОРВИ, а также рост цен на газ и электричество. С таким прогнозом выступил The Economist.

    По данным издания, в этом году сильнее всего на смертность в Европе повлияют температурный режим и тяжесть сезонного гриппа. В мягкую зиму рост смертности может быть ограничен 32 тыс. выше исторического среднего показателя, суровая же зима может стоить в общей сложности 335 тыс. дополнительных жизней. В целом же с декабря по февраль недельная смертность в Европе вырастает на 21% по сравнению с летними месяцами, говорится в материале.

    Также журнал отмечает, что если в прошлом изменения в ценах на энергоносители оказывали небольшое влияние на смертность в Европе, то в этом году рост расходов значительно вырос. В статье приводятся данные, согласно которым подорожание электричества на 10% поднимает смертность на 0,6%, и чем холоднее погода, тем сильнее влияние этого фактора.

    В худшем случае, если погода зимой повторит самый холодный сезон за последние 20 лет, смертность в странах Европы вырастет на 185 тысяч, утверждает The Economist.

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