Цены на газ, погодные условия и эпидемия. Европе предрекли рост смертности зимой

Страны Европы предстоящей зимой ожидает рост смертности. В числе основных причин — неблагоприятные погодные условия, эпидемии гриппа и ОРВИ, а также рост цен на газ и электричество. С таким прогнозом выступил The Economist.



По данным издания, в этом году сильнее всего на смертность в Европе повлияют температурный режим и тяжесть сезонного гриппа. В мягкую зиму рост смертности может быть ограничен 32 тыс. выше исторического среднего показателя, суровая же зима может стоить в общей сложности 335 тыс. дополнительных жизней. В целом же с декабря по февраль недельная смертность в Европе вырастает на 21% по сравнению с летними месяцами, говорится в материале.

