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    Путин призвал «сдирать корку безразличия» с чиновников

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    2 комментария

    Президент РФ заявил о необходимости руководства страны избавиться от чиновников, которые относятся к людям свысока, небрежно и с холодком. Об этом он сказал 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.

    Одна из матерей пожаловалась на случаи, когда вдовам погибших военных отказывают в помощи в военкоматах. Она предложила устроить в эти учреждения людей, прошедших СВО.

    «Есть такие люди в структурах, в военкоматах, которые относятся к семьям наших военнослужащих свысока или по-бюрократически, небрежно и с холодком. Поэтому наша задача — избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми. <…> Очень важно эту корку безразличия с чиновников различного уровня, каких-либо госструктур сдирать», — сказал президент.

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    Комментарии 2

    houspi25 Ноя 2022 в 19:02
    Лицемер.
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