Путин призвал «сдирать корку безразличия» с чиновников

Президент РФ заявил о необходимости руководства страны избавиться от чиновников, которые относятся к людям свысока, небрежно и с холодком. Об этом он сказал 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.



Одна из матерей пожаловалась на случаи, когда вдовам погибших военных отказывают в помощи в военкоматах. Она предложила устроить в эти учреждения людей, прошедших СВО.



«Есть такие люди в структурах, в военкоматах, которые относятся к семьям наших военнослужащих свысока или по-бюрократически, небрежно и с холодком. Поэтому наша задача — избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми. <…> Очень важно эту корку безразличия с чиновников различного уровня, каких-либо госструктур сдирать», — сказал президент.

