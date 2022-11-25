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    Боевые действия на Украине

    «Каждый день об этом говорю». Путин заявил, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию военных

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    3 комментария

    Минобороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне спецоперации на Украине. Вопрос обсуждается каждый день, заявил матерям участников СВО президент РФ Владимир Путин.

    «Министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года. Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю», — сказал глава государства.

    При этом одна из матерей рассказала, что ситуация со снабжением и питанием военных наладилась. Путина эта информация порадовала.

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