«Это неизбежно, вопрос в том, как мы жили». Путин порассуждал о смерти

Президент РФ Владимир Путин заявил о значимости жизни и важности того, как человек ее прожил. Об этом он сказал 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.

«Мы все смертные, мы все под Господом, и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые живут или не живут — непонятно. Уходят там от водки или еще от чего-то. Пролистнулось незаметно. А ваш сын жил и его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой», — сказал президент матери военнослужащего, погибшего в Донбассе.

