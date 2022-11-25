ФИФА выплатил компенсации российским футболистам из обанкротившихся клубов. В списке есть экс-зенитовец

Совместный фонд ФИФА и FIFPro выделил 5 млн евро на компенсации футболистам, лишившимся дохода из-за ликвидации их клубов. Как сообщает 25 ноября «РБ Спорт», в списке присутствуют в том числе 10 фамилий бывших игроков из российских команд, которые потеряли профессиональный статус и обанкротились. Всем им положена компенсация.

По данным информагентства, ранее из фонда помощи футболистам игрокам из российских клубов уже было выплачено 500 тысяч евро. В числе получивших компенсацию — такие известные в России футболисты, как Павел Погребняк, Юрий Дюпин, Евгений Фролов, Александр Салугин, Януш Гол, Петар Занев, Младен Кашчелан и другие.