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    ФИФА выплатил компенсации российским футболистам из обанкротившихся клубов. В списке есть экс-зенитовец

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    Совместный фонд ФИФА и FIFPro выделил 5 млн евро на компенсации футболистам, лишившимся дохода из-за ликвидации их клубов. Как сообщает 25 ноября «РБ Спорт», в списке присутствуют в том числе 10 фамилий бывших игроков из российских команд, которые потеряли профессиональный статус и обанкротились. Всем им положена компенсация.

    По данным информагентства, ранее из фонда помощи футболистам игрокам из российских клубов уже было выплачено 500 тысяч евро. В числе получивших компенсацию — такие известные в России футболисты, как Павел Погребняк, Юрий Дюпин, Евгений Фролов, Александр Салугин, Януш Гол, Петар Занев, Младен Кашчелан и другие.

    При этом уточняется, что сроки подачи заявок в фонд пока не закрыты, и поэтому число таких игроков может увеличиться.

    Напомним, в России за последние годы прекратили своё существование несколько клубов, среди которых «Тамбов», «Амкар», «Кубань», «Тосно», «Салют», «Авангард». Каждая из этих команд обанкротилась, не выплатив футболистам часть зарплат.

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