В России появились почтовые марки с арктическим пейзажем Териберки

Марки номиналом 27 и 63 рубля вышли в серии «Арктический туризм». Общий тираж художественных листов с двумя марками — 35 000 экземпляров.

«Мы рады рассказывать о красивых отдалённых уголках нашей страны на филателистической продукции, — отметил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников. — Туризм в высоких широтах с каждым годом набирает популярность, и мы надеемся, что о Териберке узнает как можно больше людей».

Заполярное село «Териберка» в Мурманской области стало известным после выхода в 2014 году фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Сейчас Териберка пользуется популярностью у туристов со всей страны — здесь можно попробовать колоритную местную кухню, полюбоваться просторами тундры, северным сиянием и останками кораблей

Вместе с почтовыми марками выпустили специальный штемпель с датой почтового гашения — 25 ноября 2022 года, художественные обложки с виньеткой, конвертами первого дня гашения и почтовым блоком с голографической фольгой.

