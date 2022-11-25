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    Арктика

    В России появились почтовые марки с арктическим пейзажем Териберки

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    В почтовые отделения поступили марки с изображением арктического пейзажа села Териберка Мурманской области.

    Марки номиналом 27 и 63 рубля вышли в серии «Арктический туризм». Общий тираж художественных листов с двумя марками — 35 000 экземпляров.

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    «Мы рады рассказывать о красивых отдалённых уголках нашей страны на филателистической продукции, — отметил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников. — Туризм в высоких широтах с каждым годом набирает популярность, и мы надеемся, что о Териберке узнает как можно больше людей».

    Заполярное село «Териберка» в Мурманской области стало известным после выхода в 2014 году фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Сейчас Териберка пользуется популярностью у туристов со всей страны — здесь можно попробовать колоритную местную кухню, полюбоваться просторами тундры, северным сиянием и останками кораблей

    Вместе с почтовыми марками выпустили специальный штемпель с датой почтового гашения — 25 ноября 2022 года, художественные обложки с виньеткой, конвертами первого дня гашения и почтовым блоком с голографической фольгой.

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