ИИХФ вынесла Федерации хоккея России выговор за использование символики спецоперации на матчах

Международная федерация хоккея вынесла выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение Кодекса этики организации. Как уточнили 25 ноября в пресс-службе ИИХФ, речь идет об использовании символов специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что символы демонстрировали как отдельные болельщики, так и некоторые клубы в своих социальных сетях.

«В дальнейшем ФХР должна проявлять бдительность и принимать незамедлительные меры, чтобы такое поведение больше не оставалось без внимания и без контроля», — заявили в ИИХФ.