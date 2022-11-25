    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, с-в

    773мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.39eur62.78

    ИИХФ вынесла Федерации хоккея России выговор за использование символики спецоперации на матчах

    1822
    5 комментариев

    Международная федерация хоккея вынесла выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение Кодекса этики организации. Как уточнили 25 ноября в пресс-службе ИИХФ, речь идет об использовании символов специальной военной операции на Украине.

    Отмечается, что символы демонстрировали как отдельные болельщики, так и некоторые клубы в своих социальных сетях.

    «В дальнейшем ФХР должна проявлять бдительность и принимать незамедлительные меры, чтобы такое поведение больше не оставалось без внимания и без контроля», — заявили в ИИХФ.

    Напомним, что вскоре после начала СВО на Украине сборную России по хоккею, как и большинство других отечественных команд, отстранили от участия в международных соревнования, в том числе от чемпионата мира.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close