В Петербурге — 8-балльные пробки. В Новом Девяткино укоротили BMW

Загруженность петербургских дорог 25 ноября уже в начале шестого часа вечера достигла 8 баллов. Ожидается, что такие пробки сохранятся в городе как минимум ближайший час.

По данным «Яндекс.Пробок», особенно напряженная дорожная ситуация в районе площади Восстания, на набережных (Выборгской, Пироговской, Арсенальной, Свердловской), на Народной и Ивановской улицах, а также на Софийской между проспектом Славы и КАД. Одна из крупнейших пробок за неделю собралась в 16:42 на проспекте Обуховской Обороны, затор растянулся на 8 километров от улицы Профессора Качалова до улицы Бабушкина.