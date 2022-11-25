В Петербурге — 8-балльные пробки. В Новом Девяткино укоротили BMW

Загруженность петербургских дорог 25 ноября уже в начале шестого часа вечера достигла 8 баллов. Ожидается, что такие пробки сохранятся в городе как минимум ближайший час.
По данным «Яндекс.Пробок», особенно напряженная дорожная ситуация в районе площади Восстания, на набережных (Выборгской, Пироговской, Арсенальной, Свердловской), на Народной и Ивановской улицах, а также на Софийской между проспектом Славы и КАД. Одна из крупнейших пробок за неделю собралась в 16:42 на проспекте Обуховской Обороны, затор растянулся на 8 километров от улицы Профессора Качалова до улицы Бабушкина.
На КАД плотнее всего в районе вантового моста. На внутреннем кольце скопилась пробка длиной около 7,5 километра, которая начинается перед Мурманским шоссе и тянется до Обухово. На внешнем кольце плотно от Московского шоссе к вантовому мосту и дальше между Мурманским шоссе и Кудрово.
В Новом Девяткино движение затрудняет серьезная авария на Главной улице. Кроссовер BMW получил сильный удар сзади, от которого автомобилю буквально вмяло заднюю часть в салон и сработали подушки безопасности, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». О пострадавших не сообщается, но на месте работает «скорая».
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»