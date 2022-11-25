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    В Балтийском доме поставили продолжение «Похороните меня за плинтусом»

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    25 и 26 ноября в театре-фестивале «Балтийский дом» пройдут премьерные показы спектакля «Хроники Раздолбая» по одноименному роману Павла Санаева. Режиссером выступил Игорь Коняев, в 2007 году поставивший первую книгу Санаева «Похороните меня за плинтусом».

    Фото: Василий Акимов, пресс-служба театра «Балтийский дом»
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    Роман «Хроники Раздолбая», написанный Санаевым в 2013 году, считается негласным продолжением повести «Похороните меня за плинтусом» (1995). Всего у Санаева в библиографии две книги, больше он практикует как сценарист и переводчик. «Похороните меня за плинтусом» быстро стал культовой книгой, целое поколение узнало себя в ребенке, которого любят так, что, возможно, лучше бы и не любили. Петербургский спектакль также обрел культовый статус.

    В центре «Хроник Раздолбая» уже типичный для российской современной литературы и сцены герой из 90-х, который пытается выжить в «лихом» времени и справиться с новыми возможностями и рисками.

    Создатели, несмотря на сложную тему, тем не менее обещают одну из самых ярких музыкальных премьер осени. В спектакле будет звучать музыка в исполнении живого оркестра.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: Василий Акимов, пресс-служба театра «Балтийский дом»

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