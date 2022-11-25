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    Автобус съехал с дороги в Иннолово и остановился у большого прицепа

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    Рейсовый автобус попал в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти днем 25 ноября. Водитель не удержал машину на скользкой дороге.

    По предварительным данным, авария произошла около 13:30 в деревне Иннолово. Автобус маршрута Петербург — Разбегаево съехал с дороги в кювет, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. На фото, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что затормозил он прямо перед стоящим прицепом.

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    Пострадавших в ДТП нет. В компании-перевозчике «Домтрансавто» уточнили, что пассажиров в автобусе не было. «Учитывая погодные условия, наледь и снег на дороге, автобус занесло, водитель не справился с управлением», — рассказал перевозчик.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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