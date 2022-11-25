Три легковые сошлись на КАД и собрали многокилометровую пробку у Вантового моста

Многокилометровый затор собрался на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга днем 25 ноября. Причиной стала авария, занявшая три полосы.
Около 13:45 на 58-м километре внутреннего кольца КАД, между Вантовым мостом и Софийской улицей, столкнулись три попутных легковых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». ДТП обошлось без пострадавших, но сильно затрудняет проезд.
Поврежденные машины занимают первую и вторую полосы и полосу безопасности. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора на внутреннем кольце подбирается к 6 километрам.