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    В тесноте и в обиде. BMW и Porsche устроили «обнимашки» на пункте оплаты ЗСД

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    Курьезное ДТП произошло на севере Западного скоростного диаметра Петербурга 25 ноября. Двое водителей так торопились, что заблокировали одну из полос на пункте оплаты.

    На пункте оплаты ЗСД на развязке с Шуваловским проспектом столкнулись кроссоверы BMW и Porsche, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Виктор. Видимо, водители одновременно попытались проехать к шлагбауму по одной полосе и в итоге застряли между разграничителями в тесном объятии. «Хотели по одному транспондеру проехать?» — шутит в комментариях участник группы Александр.

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    «Видел это сегодня, за рулем «Порше» молодая девушка, стояла, грустно смотрела на поцарапанный бок своего "поршика"», — добавляет очевидец Михаил.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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