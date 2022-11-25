В тесноте и в обиде. BMW и Porsche устроили «обнимашки» на пункте оплаты ЗСД

Курьезное ДТП произошло на севере Западного скоростного диаметра Петербурга 25 ноября. Двое водителей так торопились, что заблокировали одну из полос на пункте оплаты.
На пункте оплаты ЗСД на развязке с Шуваловским проспектом столкнулись кроссоверы BMW и Porsche, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Виктор. Видимо, водители одновременно попытались проехать к шлагбауму по одной полосе и в итоге застряли между разграничителями в тесном объятии. «Хотели по одному транспондеру проехать?» — шутит в комментариях участник группы Александр.
«Видел это сегодня, за рулем «Порше» молодая девушка, стояла, грустно смотрела на поцарапанный бок своего "поршика"», — добавляет очевидец Михаил.