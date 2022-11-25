В Петербурге гражданина КНР и его подругу удерживали в заброшенном ресторане ради 7,6 млн рублей

Гражданин Китая стал жертвой вымогателей в Петербурге. 25-летний молодой человек приехал из Москвы к своей подруге. В среду ночью они подъехали на «Кайене» к дому на улице Одоевского, где проживали. С этого места начался то ли детектив, то ли психологический триллер.
К паре подошли двое незнакомых мужчин. Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, представились они сотрудниками СКР. «Силовики» приказали гражданам КНР садиться в машину и ехать с ними. Молодые люди не стали спорить. В конце концов автомобиль «следователей» остановился у какого-то заброшенного ресторана.
Пару отвели в подвал, девушку связали, а с молодым человеком продолжили разговор, угрожая ножом и пистолетом. Внезапно сотрудники СК превратились в самых настоящих вымогателей. Они требовали у иностранца деньги, которые якобы брал у них знакомый жертвы. В итоге перепуганный приезжий из КНР позвонил матери и попросил перевести 900 тысяч юаней (это чуть более 7,6 млн руб.) на продиктованный преступниками счет.
Около 7 утра деньги были переведены, после чего иностранца отвезли в аэропорт. Он улетел в Москву, где и обратился в полицию. Сотрудники МВД начали проверку.