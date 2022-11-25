В Петербурге гражданина КНР и его подругу удерживали в заброшенном ресторане ради 7,6 млн рублей

Гражданин Китая стал жертвой вымогателей в Петербурге. 25-летний молодой человек приехал из Москвы к своей подруге. В среду ночью они подъехали на «Кайене» к дому на улице Одоевского, где проживали. С этого места начался то ли детектив, то ли психологический триллер.



К паре подошли двое незнакомых мужчин. Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, представились они сотрудниками СКР. «Силовики» приказали гражданам КНР садиться в машину и ехать с ними. Молодые люди не стали спорить. В конце концов автомобиль «следователей» остановился у какого-то заброшенного ресторана.