В Петербурге досняли сериал про Екатерину Великую с Елизаветой Боярской в главной роли. Посмотрите первые кадры

Кинокомпания «Марс Медиа» 25 ноября сообщила о завершении съемок 12-серийной исторической драмы «Великая. Золотой век». Главную роль в проекте, который планируется показать на «Первом канале», сыграла Елизавета Боярская. Режиссер сериала — Сергей Гинзбург.
Впереди — этап постпродакшн. Однако кадры со съемочной площадки можно оценить уже сейчас и увидеть на них не только известных актеров, но и петербургские достопримечательности. В сериале снимались Антон Хабаров (Григорий Орлов), Алексей Морозов (Григорий Потемкин), Павел Ворожцов (Никита Панин), Алексей Филимонов (Лев Нарышкин), Игорь Гордин (Алексей Бестужев), Софья Синицына (Екатерина Дашкова).