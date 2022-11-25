    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    772мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.39eur62.78

    Кино

    В Петербурге досняли сериал про Екатерину Великую с Елизаветой Боярской в главной роли. Посмотрите первые кадры

    1384
    3 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Кинокомпания «Марс Медиа» 25 ноября сообщила о завершении съемок 12-серийной исторической драмы «Великая. Золотой век». Главную роль в проекте, который планируется показать на «Первом канале», сыграла Елизавета Боярская. Режиссер сериала — Сергей Гинзбург.

    Впереди — этап постпродакшн. Однако кадры со съемочной площадки можно оценить уже сейчас и увидеть на них не только известных актеров, но и петербургские достопримечательности. В сериале снимались Антон Хабаров (Григорий Орлов), Алексей Морозов (Григорий Потемкин), Павел Ворожцов (Никита Панин), Алексей Филимонов (Лев Нарышкин), Игорь Гордин (Алексей Бестужев), Софья Синицына (Екатерина Дашкова).

    Фото: Кинокомпания «Марс Медиа»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close