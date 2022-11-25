Полиция прогнала ангела смерти с площади Восстания, не найдя у него лицензии на вершение правосудия

Читатель «Фонтанки» наблюдал встречу полиции и мужчины с огромными черными крыльями на площади Восстания.
«Видимо, проверяют наличие лицензии на вершение правосудия. Даже божественным сущностям сейчас нет покоя в бюрократическом аду», - прокомментировал присланное около полудня 25 ноября фото читатель.
Как выяснила «Фонтанка» местные силовики не в первый раз встречают этого молодого человека на площади. Раньше он, по предварительной информации, красился серебряной краской и предлагал прохожим сделать с ним фото на память за небольшую плату.
На этот раз у него был костюм черного ангела. Полицейские сделали ему замечание и прогнали с площади.