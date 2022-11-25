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    Полиция прогнала ангела смерти с площади Восстания, не найдя у него лицензии на вершение правосудия

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    Читатель «Фонтанки» наблюдал встречу полиции и мужчины с огромными черными крыльями на площади Восстания.

    «Видимо, проверяют наличие лицензии на вершение правосудия. Даже божественным сущностям сейчас нет покоя в бюрократическом аду», - прокомментировал присланное около полудня 25 ноября фото читатель.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как выяснила «Фонтанка» местные силовики не в первый раз встречают этого молодого человека на площади. Раньше он, по предварительной информации, красился серебряной краской и предлагал прохожим сделать с ним фото на память за небольшую плату.

    На этот раз у него был костюм черного ангела. Полицейские сделали ему замечание и прогнали с площади.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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