Страшный пожар с чёрными клубами дыма в Новом Уренгое. В гараже — бензовоз с топливом

В Новом Уренгое в гараже вспыхнуло пламя. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Автор: ЧП | ДТП | Новый Уренгой
Возгорание произошло на Ямсовейской улице. В помещении находятся четыре автомобиля и бензовоз с топливом.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу добавили, что в здании расположена компания «Ямбургтранссервис». Горение происходит на всей площади — 2 тысячи «квадратов».
Очевидцы наблюдают огромные клубы дыма в районе места возгорания. Пламя охватило половину строения.