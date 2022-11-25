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    Страшный пожар с чёрными клубами дыма в Новом Уренгое. В гараже — бензовоз с топливом

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    В Новом Уренгое в гараже вспыхнуло пламя. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Автор: ЧП | ДТП | Новый Уренгой

    Возгорание произошло на Ямсовейской улице. В помещении находятся четыре автомобиля и бензовоз с топливом.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу добавили, что в здании расположена компания «Ямбургтранссервис». Горение происходит на всей площади — 2 тысячи «квадратов».

    Очевидцы наблюдают огромные клубы дыма в районе места возгорания. Пламя охватило половину строения.

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