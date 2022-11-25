В Невском районе ищут новое место для ёлки. Сейчас она стоит прямо у памятника Гранину

В редакцию «Фонтанки» обратилась читательница, которую возмутило близкое соседство новогодней ёлки с памятником писателю Даниилу Гранину. 25 ноября в администрации Невского района Петербурга редакции сообщили, что власти сейчас ищут для новогодней конструкции новое место. Если его не найдут, об уместности соседства ёлки и памятника спросят жителей.

Большую ёлку установили напротив дома 6, корпус 1, по Дальневосточному проспекту. В нем располагается библиотека имени Даниила Гранина, а перед зданием находится памятник писателю. Новогодняя конструкция стоит вплотную к постаменту. «Гранин за железной ёлкой», — прокомментировала читательница картину.

В районной администрации рассказали, что раньше в этом месте (это квартал СУН 16 ) стояла маленькая ёлка. «Но жители обратились с тем, что у них мало новогодних украшений и они хотят большую ёлку. Решили поставить большую, и другого места, чтобы она поместилась, не нашли», — говорят чиновники.

Сейчас администрация ищет потенциальное место для переноса ёлки. Если окажется, что такого места нет (так как ставить конструкцию на газоне — не вариант), чиновники планируют провести опрос жителей и решить, что делать, сообща.



«[Если не найдем место], будем опрашивать жителей, что они всё-таки хотят: ёлку, которую мы уберем первой сразу после окончания новогодних праздников, или они будут ратовать за Гранина и пожертвуют большой ёлкой», — пояснили в администрации.



В случае если дело дойдет до опроса, то его будут проводить в официальной группе районной администрации.

