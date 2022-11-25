«Ничто не может заменить утрату сына»: Путин встретился с матерями мобилизованных

Сегодня, 25 ноября, президент России Владимир Путин встречается с матерями российских военных. В том числе тех, кто участвует в спецоперации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявлял, что президент «часто проводит такие встречи, они не все публичные». О чем пойдет речь сегодня, мы будем рассказывать в этой онлайн-трансляции.
— Я предложил эту встречу, потому что хотел от вас услышать оценки, информацию, ваше мнение, идеи, предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму всё, о чём мы сегодня будем говорить, было учтено и использовано в реальной жизни, — объяснил Путин причины встречи с матерями мобилизованных.
— Для вас, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, День матери связан с чувством тревоги и заботы, — сказал президент собравшимся.
На встрече президент заявил, что «в интернете куча обмана и лжи, ничему нельзя доверять, информация — это оружие борьбы, причем достаточно эффективный способ».
Путин начал свою речь на встрече с матерями со слов о том, что он лично «разделяет эту боль» вместе с руководством страны.
Владимир Путин сообщил, что лично говорил по телефону с участниками спецоперации.
О том, что Владимир Путин собирается встретиться с матерями военнослужащих, стало известно в начале этой недели. Встреча приурочена к Дню матери, поэтому изначально ожидалось, что она состоится в воскресенье, 27 ноября.
Дмитрий Песков также заявлял, что встреча президента с матерями военнослужащих будет не единственным мероприятием, касающимся темы мобилизованных. Кроме нее ожидается встреча главы государства с призванными в рамках частичной мобилизации.
О том, что он намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных, Владимир Путин говорил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей 7 ноября. Речь, очевидно, идет о выплатах, которые были обещаны призванным по мобилизации гражданам — Руденя рассказывал президенту о разовой выплате в размере 150 тысяч рублей, которая была назначена на региональном уровне.
После того, как вопросов о денежном довольствии становилось только больше, в начале ноября в Минобороны дали отдельные подробные разъяснения о том, сколько должны получать мобилизованные и кому положены разовые выплаты.
У самих мобилизованных к частичной мобилизации множество вопросов. Начиная обмундированием и заканчивая денежным довольствием. Мобилизованным обещали платить 195 тысяч ежемесячно, но на практике эти цифры либо значительно меньше, либо денег вообще нет. Например, мобилизованные из Тюменской области рассказывают, что в лучшем случае получают чуть больше тысячи рублей, а новоявленные военнослужащие из Волгограда жалуются, что не получили ни региональных выплат, ни зарплаты.
На встрече с матерями Владимир Путин заявил, что предложил ее, потому что хотел из первых уст услышать оценки.
— У вас информация же тоже оттуда поступает. Одно дело ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело — ваши оценки. ваши мнения, ваши идеи и ваши предложения.
Какие конкретно темы обсудит сегодня Владимир Путин с женщинами, до последнего неизвестно, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял ранее, что это будут все темы, которые поднимут сами участницы мероприятия.
Официально Минобороны озвучивало одни критерии, по которым мужчин будут мобилизовывать, но на деле военкоматы начали отправлять военнослужащих, закрывая глаза на многие требования и ограничения. Жены мобилизованных, не согласные с решениями комиссариатов, решили не сдаваться и до последнего бьются за своих мужчин. Мы собрали 5 историй незаконно мобилизованных и рассказали, как им удалось вернуться домой.
Частичная мобилизация началась в Россия 21 сентября. Всего планировалось мобилизовать 300 тысяч военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
С тех разъяснений Минобороны прошло три недели. Но мобилизованные продолжают жаловаться на невыплаты денег. Военнослужащие возмущены и требуют скорейшего решения своих проблем.
На этот раз о проблемах с выплатами и отсутствии гуманитарной помощи сообщили мобилизованные из Екатеринбурга. Один из них сообщил E1.RU, что за месяц им так и не пришла зарплата.
— Нас, около 150 человек, просто закинули в Тюмень. В командовании говорят, что на нас нет расчеток за октябрь, нет личных номеров, мы в этом полку как снег на голову. Нас всё еще не оформили, а через неделю уже отправка. Призванным из других регионов приходит гуманитарка, вещи, экипировка. Нам уже достается то, что им не понадобились, остатки, своего ничего нет. Мы еле выбили губернаторские выплаты, эти 20 тысяч, — просто с боем. Нашей области на нас насрать, — считает мобилизованный.
Об этом и многом другом мобилизованные рассказали в гневном видео.