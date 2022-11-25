Пенсионерка в Петербурге так боялась мошенников, что передала контроль над счетами сыну и осталась без «гробовых»

«Материнский капитал» не сберег житель Петербурга от телефонных мошенников.
87-летняя жительница Выборгского района Петербурга накануне около половины первого дня пришла в полицию с заявлением об обмане сына, стало известно «Фонтанке» 25 ноября. Она сообщила, что некоторое время назад для сохранности передала свои банковские счета с помощью доверенности сыну. По предварительной информации, 21 октября ему впервые позвонили из «службы безопасности банка» и сообщили, что со счетами происходит что-то странное. Чтобы сберечь деньги матери, мужчине предложили перевести их на безопасные счета. В течение двух с половиной недель петербуржец «защищал» вверенные капиталы и перевел в общей сложности 7.5 млн рублей. И лишь потом понял, что стал жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело.