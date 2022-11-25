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    На Дворцовой и прилегающих улицах будут отключать освещение на несколько часов

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    6 комментариев

    В начале декабря в центре Петербурга пройдет видеомэпинг и конкурс современного медиаискусства «Страна СВЕТА». Для его подготовки и проведения с конца ноября по вечерам на главной площади города будут отключать освещение.

    С 29 ноября по 4 декабря фонари и художественную подсветку будут временно выключать на Дворцовой площади и участках прилегающих улиц, сообщает 25 ноября пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга. В дни репетиций, с 29 ноября по 1 декабря, отключение освещения запланировано на промежуток с 21:00 до 5:00, а 2 декабря — с 16:00 до 5:00. Во время самого мероприятия освещение отключат 3 декабря с 16:00 до 5:00 и 4 декабря с 16:00 до 23:30.

    С 23:30 часов 4 декабря уличное освещение и художественная подсветка в центре вернутся к штатному режиму работы.

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    Комментарии 6

    KJB25 Ноя 2022 в 12:14
    Ну и что? 🤔
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