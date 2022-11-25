Похищенные «Жигули» нашли битыми у железнодорожного переезда в Вырице

Угонщику в Гатчинском районе Ленобласти приглянулись 40-летние «Жигули». Но доехать на них он смог лишь до ближайшего железнодорожного переезда.



В 6:10 24 ноября в полицию Гатчинского района с заявлением об угоне обратился 70-летний житель поселка Вырица. Пенсионер рассказал, что между шестью часами вечера 23 ноября и половиной четвертого утра 24 ноября от дома 15 по Андреевской улице в Вырице пропал его ВАЗ-2106 1982 года выпуска. Ущерб он оценил в 30 тысяч рублей.