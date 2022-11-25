Похищенные «Жигули» нашли битыми у железнодорожного переезда в Вырице

Угонщику в Гатчинском районе Ленобласти приглянулись 40-летние «Жигули». Но доехать на них он смог лишь до ближайшего железнодорожного переезда.
В 6:10 24 ноября в полицию Гатчинского района с заявлением об угоне обратился 70-летний житель поселка Вырица. Пенсионер рассказал, что между шестью часами вечера 23 ноября и половиной четвертого утра 24 ноября от дома 15 по Андреевской улице в Вырице пропал его ВАЗ-2106 1982 года выпуска. Ущерб он оценил в 30 тысяч рублей.
Спустя час, в 7:05, в полицию поступило сообщение от дежурной железнодорожного переезда на Сиверском шоссе в Вырице. Там произошло ДТП: автомобиль наехал на препятствие. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что участником аварии стал тот самый пропавший ВАЗ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).