Полиция ищет мужчину с ножом и пистолетом, который напал на двоих на севере Петербурга, а потом по-шпионски ушел

Побоище произошло ночью 24 ноября у ресторана в Приморском районе Петербурга: один ранен, второй убит, третий в камере.



Полицию вызвали накануне к заведению на аллее Котельникова около двух ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября. Прибывший на место наряд застал двоих на земле в крови. Скорая увезла в больницу двух граждан Узбекистана — 28-летнего с многочисленными ножевыми ранениями и 33-летнего с огнестрельным ранением щеки. Оба официально состоят на миграционном учете. Младший, несмотря на все усилия врачей, скончался. Второго после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

