Полиция ищет мужчину с ножом и пистолетом, который напал на двоих на севере Петербурга, а потом по-шпионски ушел

Побоище произошло ночью 24 ноября у ресторана в Приморском районе Петербурга: один ранен, второй убит, третий в камере.
Полицию вызвали накануне к заведению на аллее Котельникова около двух ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября. Прибывший на место наряд застал двоих на земле в крови. Скорая увезла в больницу двух граждан Узбекистана — 28-летнего с многочисленными ножевыми ранениями и 33-летнего с огнестрельным ранением щеки. Оба официально состоят на миграционном учете. Младший, несмотря на все усилия врачей, скончался. Второго после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.
Их обидчик уехал от ресторана на арендной «Хендэ Сонате», бросил ее на парковке ТРЦ «Июнь», а потом пересел на «КИА Рио». К полудню машину, за рулем которой был 19-летний гражданин Таджикистана, остановили на Главной улице в деревне Новое Девяткино.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».