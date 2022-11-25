    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    772мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.39eur62.78

    Полиция ищет мужчину с ножом и пистолетом, который напал на двоих на севере Петербурга, а потом по-шпионски ушел

    6208
    обсудить

    Побоище произошло ночью 24 ноября у ресторана в Приморском районе Петербурга: один ранен, второй убит, третий в камере.

    Полицию вызвали накануне к заведению на аллее Котельникова около двух ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября. Прибывший на место наряд застал двоих на земле в крови. Скорая увезла в больницу двух граждан Узбекистана — 28-летнего с многочисленными ножевыми ранениями и 33-летнего с огнестрельным ранением щеки. Оба официально состоят на миграционном учете. Младший, несмотря на все усилия врачей, скончался. Второго после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

    Их обидчик уехал от ресторана на арендной «Хендэ Сонате», бросил ее на парковке ТРЦ «Июнь», а потом пересел на «КИА Рио». К полудню машину, за рулем которой был 19-летний гражданин Таджикистана, остановили на Главной улице в деревне Новое Девяткино.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close