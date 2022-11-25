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    Олени подняли свист из-за леопарда. Смотрите со звуком

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    1 комментарий

    Леопард стал дирижером копытного оркестра. Необычные звуки можно услышать на видео, которое публикует 25 ноября расположенный в Приморье парк «Земля леопарда».

    «Земля леопарда» — дирекция заповедников

    Самец дефилирует по своей территории, спускается с горы к реке. Хищника замечают пятнистые олени и устраивают пересвист. Это сигнал тревоги для сородичей, предупреждающий о потенциальной опасности.

    «Однако леопард был не на охоте, поэтому добыча его не интересовала. Все комментарии перенес стоически, сохраняя хладнокровие хозяина этих земель», — отмечают сотрудники парка.

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    Комментарии 1

    Otkating25 Ноя 2022 в 11:44
    Оленевод!
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