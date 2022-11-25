Олени подняли свист из-за леопарда. Смотрите со звуком

Леопард стал дирижером копытного оркестра. Необычные звуки можно услышать на видео, которое публикует 25 ноября расположенный в Приморье парк «Земля леопарда».

Самец дефилирует по своей территории, спускается с горы к реке. Хищника замечают пятнистые олени и устраивают пересвист. Это сигнал тревоги для сородичей, предупреждающий о потенциальной опасности.



«Однако леопард был не на охоте, поэтому добыча его не интересовала. Все комментарии перенес стоически, сохраняя хладнокровие хозяина этих земель», — отмечают сотрудники парка.

