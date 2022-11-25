Бортпроводнику чуть не отстрелили самое дорогое для мужчины в ходе дорожного конфликта на юге Петербурга

Мужской конфликт в Кировском районе Петербурга закончился нетоварищеской стрельбой в пах.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 25 ноября, ссора двух участников дорожного движения остановила транспорт на перекрестке проспекта Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова накануне около восьми вечера. Один из участников выстрелил дважды в пах оппоненту, 32-летнему бортпроводнику.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Стрелка задержал там же прибывший на место наряд полиции. Он оказался 33-летним неработающим местным жителем. Его доставили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве. Также у мужчины изъяли травматический пистолет.
Пострадавшего госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.