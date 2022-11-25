В Москве юноша сбил на переходе женщину. При покупке автомобиля он скрыл свой возраст

На улице Красноярской в Москве 17-летний юноша без прав на управление автомобилем сбил на пешеходном переходе человека. Об этом 25 ноября рассказала московская прокуратура.

Дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пересекала 30-летняя женщина. В тяжелом состоянии ее доставили в одну из столичных больниц. ДТП произошло около 11 часов вечера 24 ноября.

По данным прокуратуры, несовершеннолетний рассказал, что автомобиль «Тойота Королла», за рулем которого он находился, приобрел в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте.