Евросоюз договорился исключить российский газ из совместных закупок

Из контрактов совместной закупки стран Евросоюза будет исключен российский газ, договорились министры энергетики стран ЕС. Соответствующие заявление 24 ноября появилось на сайте Еврокомиссии.
Теперь обновленные условия позволят приобретать газ совместно на глобальных рынках. Также министры согласовали ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF.
«Механизм управления внутридневной волатильностью предотвратит чрезмерные движения цен в течение торгового дня», — говорится в заявлении.
Кроме того, европейские страны найдут посредника, который будет считать общие запросы по заполнению газохранилищ.