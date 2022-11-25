    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    771мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.39eur62.78

    Евросоюз договорился исключить российский газ из совместных закупок

    3825
    7 комментариев

    Из контрактов совместной закупки стран Евросоюза будет исключен российский газ, договорились министры энергетики стран ЕС. Соответствующие заявление 24 ноября появилось на сайте Еврокомиссии.


    Теперь обновленные условия позволят приобретать газ совместно на глобальных рынках. Также министры согласовали ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF.

    «Механизм управления внутридневной волатильностью предотвратит чрезмерные движения цен в течение торгового дня», — говорится в заявлении.

    Кроме того, европейские страны найдут посредника, который будет считать общие запросы по заполнению газохранилищ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК4
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close