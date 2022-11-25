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    Меркель рассказала, что ей не дали встретиться с Путиным перед уходом с поста канцлера

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    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Der Spiegel рассказала, что для нее спецоперация ВС РФ на Украине не стала неожиданностью. Перед своим уходом с поста, уточнила она, не смогла добиться от Евросоюза добиться организации нового формата переговоров с Москвой.

    «Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела установить независимый европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эмманюэлем Макроном в Совете ЕС», — объяснила Меркель.

    Экс-канцлера уточнила, что «кто-то возражал», а настаивать у Меркель сил уже не было, потому что «все знали, что осенью я уйду».

    Бывший немецкий лидер не уточнила, какие страны не поддержали ее инициативу.

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