Меркель рассказала, что ей не дали встретиться с Путиным перед уходом с поста канцлера

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Der Spiegel рассказала, что для нее спецоперация ВС РФ на Украине не стала неожиданностью. Перед своим уходом с поста, уточнила она, не смогла добиться от Евросоюза добиться организации нового формата переговоров с Москвой.

«Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела установить независимый европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эмманюэлем Макроном в Совете ЕС», — объяснила Меркель.