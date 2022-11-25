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    Песков: В планах Путина встречи с военкорами нет

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    Встреча президента России Владимира Путина с военными корреспондентами пока не планируется. Об этом, как передаёт 25 ноября ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пока в планах нет», — сказал в ответ на вопрос о следующей встрече с военкорами представитель Кремля.

    Также нет в планах и вручения журналисту Семену Пегову ордена из рук главы государства. Основатель Telegram-проекта WarGonzo Пегов накануне был удостоен ордена Мужества за отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга. В октябре Пегов получил ранение под Донецком, наступив на «лепесток».

    В прошлой раз Путин общался с военкорами на полях Петербургского международного экономического форума в июне. Встреча была короткой. По словам Пескова, из-за DDoS-атак на системы ПМЭФ пришлось менять график президента. Позже он отмечал, что новая встреча вполне возможна.

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