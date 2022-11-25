На юго-западе Петербурга разнимали водителей. Приём против пистолета попал на видео

ПДД с пистолетом и на кулаках разбирали в Красносельском районе Петербурга. По словам очевидцев, с дороги сошли двое, но по разным причинам.



О дорожном конфликте на проспекте Народного Ополчения порталу «Мегаполис» 24 ноября рассказал очевидец. В объектив его регистратора около восьми часов вечера попала завязка.