На юго-западе Петербурга разнимали водителей. Приём против пистолета попал на видео

ПДД с пистолетом и на кулаках разбирали в Красносельском районе Петербурга. По словам очевидцев, с дороги сошли двое, но по разным причинам.
О дорожном конфликте на проспекте Народного Ополчения порталу «Мегаполис» 24 ноября рассказал очевидец. В объектив его регистратора около восьми часов вечера попала завязка.
Судя по видео, мужчина серебристого «Ниссана» не с пустыми руками рванул учить вежливости водителя «Лады Ларгус», вклинившегося перед ним на светофоре.
«С пистолетом», — уточняет наблюдавший за развитием событий.
Водитель «Ларгуса» оказался не из робких. Через секунды он впечатал противника в автобус и уронил на землю. По словам автора видео, пистолет всё же выстрелил, досталось безоружному.
«Прибывшие полицейские задержали стрелка», — уточняет очевидец.
«Фонтанка» обратилась в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти за подробности случившегося.