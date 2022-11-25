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    На юго-западе Петербурга разнимали водителей. Приём против пистолета попал на видео

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    ПДД с пистолетом и на кулаках разбирали в Красносельском районе Петербурга. По словам очевидцев, с дороги сошли двое, но по разным причинам.

    О дорожном конфликте на проспекте Народного Ополчения порталу «Мегаполис» 24 ноября рассказал очевидец. В объектив его регистратора около восьми часов вечера попала завязка.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Судя по видео, мужчина серебристого «Ниссана» не с пустыми руками рванул учить вежливости водителя «Лады Ларгус», вклинившегося перед ним на светофоре.

    «С пистолетом», — уточняет наблюдавший за развитием событий.

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    Водитель «Ларгуса» оказался не из робких. Через секунды он впечатал противника в автобус и уронил на землю. По словам автора видео, пистолет всё же выстрелил, досталось безоружному.

    «Прибывшие полицейские задержали стрелка», — уточняет очевидец.

    «Фонтанка» обратилась в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти за подробности случившегося.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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