Российские флаги на поле, величие Роналду, настоящие бразильцы и первые драки фанатов. Как прошел пятый день ЧМ-2022

Фото: Manu Fernandez/ AP/TASS Поделиться Поделиться





На чемпионате мира-2022 в Катаре подошел к концу очередной игровой день. Отдел спорта «Фонтанки» — о первом русском футболисте на турнире, самой скучной игре, страдающих болельщиках и многом другом.



Дебют россиянина

Несмотря на отстранение сборной России, на чемпионате мира по футболу в Катаре все-таки сыграл футболист с российским паспортом. Полузащитник национальной команды Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий также гражданство РФ, вышел 24 ноября на замену в матче против Швейцарии на 68-й минуте встречи. Причем выбежал он на газон в бутсах, на которых был нарисован российский триколор.



Счет к тому времени был 1:0 в пользу швейцарцев. По иронии судьбы, единственный гол в составе Швейцарии забил Бреэль Эмболо, тоже родившийся в Камеруне. В итоге матч на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар) так и завершился минимальной победой швейцарцев.



«Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия — это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь. Я чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия — мой родной дом. От этого я никогда не откажусь», — заявил Ондуа после игры.

Гаэль Ондуа родился в Камеруне, но вскоре его родители переехали в Россию, где отец работал дипломатом. Начал карьеру в юношеском составе московского «Локомотива». В апреле 2014 года перешёл в ЦСКА. Позже играл за «Вайле» (Дания), «Зарю» (Луганск), «Анжи» (Россия), «Серветт» (Швейцария). В настоящее время выступает за немецкий «Ганновер 96». Изначально заявлял о желании выступать за сборную России, но в конце концов отдал предпочтение корням.



Самая унылая игра

Вторая игра дня Уругвай — Южная Корея завершилась вничью 0:0 и это было максимально скучное зрелище. Во-первых, это уже четвертая нулевая ничья на турнире. До повторения худшего результата в XXI веке осталось всего две игры: на ЧМ-2010 таких матчей было шесть.

Но самое худшее, что Уругвая и Южной Кореи вообще не нанесли ни одного удара по воротам за все время матча. Такого в XXI веке еще не было. Согласно продвинутой статистике, самый серьезный шанс забить в этом матче был у Хвана Ый Чжо, после удара из штрафной. Аналитики оценили этот удар на — 0,37 xG (сумма вероятностей результативности голевых моментов), но мяч прошел выше. Зрителям, купившим билеты на игру, стоило бы потребовать вернуть им деньги.



Величие Роналду

Португалия обыграла Гану со счетом 3:2, но самым важным моментом стал гол Роналду. Португалец вывел свою команду вперед на 65 минуте после пенальти (правда сомнительного), и стал первым игроком в истории, кому удавалось забить на пяти чемпионатах мира. На ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014 форвард забил по одному голу, на ЧМ-2018 — четыре.



Четыре игрока забивали на четырех ЧМ: Пеле (Бразилия), Уве Зеелер, Мирослав Клозе (Германия) и Лионель Месси (Аргентина).

В целом, матч получился нервным. Почти сразу Гана сравняла после удара Андре Айю. Затем португальцы вновь вышли вперед: отличился сначала Жоау Феликс, а затем Рафаэл Леау. Но африканцы не сдались, сократив отставание после точного удара Осман Букари на 89 минуте. Наглец посмел еще и отпраздновать гол в стиле Роналду. В общем, интрига сохранялась до самого конца, но Португалия сумела отстоять победный счет 3:2.



Сербы не потянули против бразильцев Матч Бразилия – Сербия изначально выглядел самой перспективной афишей дня. По итогу больше огня получилось в игре Португалия – Гана, но у бразильцев и сербов вышло тоже неплохо. У сербов долго получалось сдерживать Неймара и компанию. Порой в ход шли даже такие приемы:

Но во втором тайме бразильцы дожали соперника и выиграли со счетом 2:0. Оба гола забил Ришарлисон на 62 и 73 минутах. Особенно эффектным получился второй удар.

У сборной Сербии было несколько удачных подходов к мячу, в основном после подачи угловых, но прицельно пробить по воротам так и не получилось.

Страдания болельщиков

На четвертый день ЧМ-2022 болельщики в Катаре стали жаловаться на условия проживания. Как пишет The Sun, их селят в крошечных вагончиках, ночь в которых стоит 300 долларов (18 150 рублей по текущему курсу).

В соцсетях болельщики пишут, что в этих вагончиках ужасно душно, отсутствуют кондиционеры и нет даже элементарных вентиляторов.

«Издевательство, я заплатил 2700 фунтов, чтобы жить в вонючих помоях среди антисанитарии и ужасной еды. Я требую деньги назад. Вы и так испортили все, что могли», — написал один из них.

Кому-то повезло еще меньше: из-за ошибок организаторов некоторые вовсе остались на улице. Впрочем, в этом случае проблему признали, и шейхи пообещали найти им альтернативное жилье.

Шалость не удалась

Это была хорошая попытка пронести алкоголь на трибуны, но катарские полицейские были начеку.



Первые столкновения фанатов

Болельщики Аргентины и Мексики подрались в фан-зоне ЧМ-2022 из-за оскорблений в адрес Лионеля Месси.



Расписание матчей на 25 ноября:

13:00 Уэльс — Иран

16:00 Катар — Сенегал

19:00 Нидерланды — Эквадор



22:00 Англия — США

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

