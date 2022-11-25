Пятница — черная, все — чистое. Чем заменить тряпки, щетки и бытовую химию

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Обычные ведра, тряпки, швабры, щетки и флаконы сильнодействующих моющих средств наводят тоску? Их вполне можно заменить на красивую и эффективную бытовую технику — особенно если цена устраивает. С 21 по 27 ноября 2022 года к главной распродаже года присоединяется «Керхер Центр»: там на всю бытовую технику, аксессуары и химию скидка 30%*. Такое спецпредложение действует впервые.



Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Керхер» Поделиться Поделиться





В ассортименте магазина пылесосы: обычные и моющие. А еще хозяйственные модели, которые одновременно справляются и с сухим, и с влажным мусором. Таким можно навести порядок и дома, и в мастерской, и в гараже и даже на участке. Его отличают прочный 12-литровый пластмассовый мусоросборник, двухметровый кабель и насадка для пола со вставками. Эта модель умеет не только собирать мусор, но и выдувать его из тех щелей, куда не просунуть насадку.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Керхер» Поделиться Поделиться





Впереди зима и бурая грязь из снега с реагентами на дорогах. Содержать автомобиль в чистоте позволит минимойка для автомобиля. Например, модель K4 Basic Car с регулируемой подачей воды и грязевой фрезой, телескопической ручкой, пистолетом Quick Connect и шлангом высокого давления длиной 6 метров. Любители мощной техники оценят двигатель с водяным охлаждением и водяной же фильтр для защиты насоса.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Керхер» Поделиться Поделиться





В любое время года в хозяйстве найдет применение пароочиститель. Например, эргономичная и компактная ручная модель SC1 позволит очистить почти любые твердые поверхности. Горячий пар справляется даже с застарелой грязью на керамической плитке, сантехнике, кухонной плите или в духовке даже без использования чистящих средств. Внимательно изучите инструкцию, чтобы узнать, какие еще материалы им можно чистить. Лайфхак: в некоторых случаях этот прибор может успешно заменить утюг. Адрес магазина:

Санкт-Петербург

ул. Воздухоплавательная, 19, литера А

Телефон: +7(981) 849–25–42

e-mail: center.spb@ru.kaercher.com

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Юридический адрес: Москва, ш. Ленинградское, д. 47, стр. 2

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