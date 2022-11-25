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    Мультимедийная заметка

    Пятница — черная, все — чистое. Чем заменить тряпки, щетки и бытовую химию

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    Фото: stock.adobe.com
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    Обычные ведра, тряпки, швабры, щетки и флаконы сильнодействующих моющих средств наводят тоску? Их вполне можно заменить на красивую и эффективную бытовую технику — особенно если цена устраивает. С 21 по 27 ноября 2022 года к главной распродаже года присоединяется «Керхер Центр»: там на всю бытовую технику, аксессуары и химию скидка 30%*. Такое спецпредложение действует впервые.

    Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Керхер»
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    В ассортименте магазина пылесосы: обычные и моющие. А еще хозяйственные модели, которые одновременно справляются и с сухим, и с влажным мусором. Таким можно навести порядок и дома, и в мастерской, и в гараже и даже на участке. Его отличают прочный 12-литровый пластмассовый мусоросборник, двухметровый кабель и насадка для пола со вставками. Эта модель умеет не только собирать мусор, но и выдувать его из тех щелей, куда не просунуть насадку.

    Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Керхер»
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    Впереди зима и бурая грязь из снега с реагентами на дорогах. Содержать автомобиль в чистоте позволит минимойка для автомобиля. Например, модель K4 Basic Car с регулируемой подачей воды и грязевой фрезой, телескопической ручкой, пистолетом Quick Connect и шлангом высокого давления длиной 6 метров. Любители мощной техники оценят двигатель с водяным охлаждением и водяной же фильтр для защиты насоса.

    Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Керхер»
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    В любое время года в хозяйстве найдет применение пароочиститель. Например, эргономичная и компактная ручная модель SC1 позволит очистить почти любые твердые поверхности. Горячий пар справляется даже с застарелой грязью на керамической плитке, сантехнике, кухонной плите или в духовке даже без использования чистящих средств. Внимательно изучите инструкцию, чтобы узнать, какие еще материалы им можно чистить. Лайфхак: в некоторых случаях этот прибор может успешно заменить утюг.

    Адрес магазина:

    Санкт-Петербург

    ул. Воздухоплавательная, 19, литера А

    Телефон: +7(981) 849–25–42

    e-mail: center.spb@ru.kaercher.com

    ООО «Керхер», karcher.ru, Pb3XmBtzsvxqfYRTkzc3NycLKHPrxwvEyFeHBXc

    Юридический адрес: Москва, ш. Ленинградское, д. 47, стр. 2

    ОГРН 1047796063072

    Акция «Желтая черная пятница»: организатор акции ООО «Керхер», сроки акции с 21 по 27 ноября. На всю бытовую технику Kärcher действует скидка 30%. Подробности на сайте.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Керхер»
    Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Керхер»
    Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Керхер»

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