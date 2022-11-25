    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    772мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.39eur62.78

    Мультимедийная заметка

    Охота на промокоды: блогеры прячут, покупатели ищут. Победа достанется одному

    787
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Весь ноябрь в честь дня рождения популярного технологичного бренда смартфонов и умных устройств TECNO покупателей ждут акции и конкурсы с призами. Участники найдут коды на скидку прямо у себя в городе и смогут приобрести смартфоны TECNO со скидками до 30%* на ключевые модели серии Camon, Spark и POVA на всех основных площадках продаж.

    До 30 ноября в акции участвуют популярные блогеры, которые спрячут промокоды со скидкой 95% на смартфон TECNO POVA 4 Pro. Применить его можно в официальном магазине бренда на маркетплейсе OZON. Коды будут спрятаны в 10 крупных российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Челябинске, Казани и других.

    25 ноября празднование дня рождения TECNO приходит и в наш город! В Санкт-Петербурге промокод на скидку 95% на смартфон TECNO POVA 4 Pro спрячет блогер Оксана Каспи. Код сработает только для первого, кто найдет и применит его — торопитесь!

    Фото: пресс-служба компании TECNO
    ПоделитьсяПоделиться

    Но если в городе промокода нет или вы не успели его поймать, TECNO даст всем возможность поучаствовать в своем дне рождения. До конца ноября известные блогеры будут публиковать видео с промокодом на скидку 5 000 рублей на смартфон TECNO POVA 4 Pro! А подскажет, у кого искать скидку, группа бренда «ВКонтакте». Использовать код можно будет в официальном магазине бренда на маркетплейсе OZON. Количество применений ограничено.

    Кроме того, покупателей ждут сертификаты на 10 000 рублей для покупки билетов на «Афише» и стильный мерч в группе TECNO во «ВКонтакте». Там же можно будет найти и новые акции, и новости компании.

    * Организатор акции «TECNO Birthday Celebration»: ООО «НЬЮ ВОРЛД», юр. адрес: г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, офис B205, ИНН 7726406250

    Реклама, сроки проведения с 11.11.2022 г. по 31.11.2022 г. включительно.

    Подробности по ссылке.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: пресс-служба компании TECNO

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close