Охота на промокоды: блогеры прячут, покупатели ищут. Победа достанется одному

Весь ноябрь в честь дня рождения популярного технологичного бренда смартфонов и умных устройств TECNO покупателей ждут акции и конкурсы с призами. Участники найдут коды на скидку прямо у себя в городе и смогут приобрести смартфоны TECNO со скидками до 30%* на ключевые модели серии Camon, Spark и POVA на всех основных площадках продаж.

До 30 ноября в акции участвуют популярные блогеры, которые спрячут промокоды со скидкой 95% на смартфон TECNO POVA 4 Pro. Применить его можно в официальном магазине бренда на маркетплейсе OZON. Коды будут спрятаны в 10 крупных российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Челябинске, Казани и других.

25 ноября празднование дня рождения TECNO приходит и в наш город! В Санкт-Петербурге промокод на скидку 95% на смартфон TECNO POVA 4 Pro спрячет блогер Оксана Каспи . Код сработает только для первого, кто найдет и применит его — торопитесь!

Но если в городе промокода нет или вы не успели его поймать, TECNO даст всем возможность поучаствовать в своем дне рождения. До конца ноября известные блогеры будут публиковать видео с промокодом на скидку 5 000 рублей на смартфон TECNO POVA 4 Pro! А подскажет, у кого искать скидку, группа бренда «ВКонтакте» . Использовать код можно будет в официальном магазине бренда на маркетплейсе OZON. Количество применений ограничено.

Кроме того, покупателей ждут сертификаты на 10 000 рублей для покупки билетов на «Афише» и стильный мерч в группе TECNO во «ВКонтакте». Там же можно будет найти и новые акции, и новости компании.



* Организатор акции «TECNO Birthday Celebration» : ООО «НЬЮ ВОРЛД», юр. адрес: г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, офис B205, ИНН 7726406250

Реклама, сроки проведения с 11.11.2022 г. по 31.11.2022 г. включительно .