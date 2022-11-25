В Петербурге прозвучат главные радиохиты этого года

Народную премию «Звезды Дорожного радио» будут вручать 4 декабря в Ледовом дворце. Артисты получат статуэтки, символизирующие любовь слушателей. Зрителей, купивших билеты на церемонию, ждут яркие хиты и теплая, душевная атмосфера.



В этом году премия отмечает юбилей: ее проводят уже в десятый раз. Поэтому в программу включены не только самые популярные песни уходящего года, но и лучшие композиции всего десятилетия. Самые эффектные моменты из «Звезд Дорожного радио» прошлых лет и видеозаписи концертов мы собрали в этом материале. Можно заранее проникнуться настроением праздника и решить, с кем хотелось бы разделить долгожданное погружение в мир музыки.



На сцене выступят самые известные артисты страны: Филипп Киркоров и Лариса Долина, Лолита и Игорь Николаев, Владимир Пресняков и Денис Майданов. В юбилейной церемонии примут участие Татьяна Буланова, Андрей Державин, Лев Лещенко, Елена Ваенга, ANNA ASTI, Анита Цой, Александр Буйнов, Юлия Проскурякова, Александр Иванов («Рондо»), Александр Устюгов и многие другие. Вести премию будут музыкант Денис Клявер и юмористка Елена Воробей.



Напомним, что обладателей престижных наград выбирают слушатели «Дорожного радио», которые в течение года голосуют за любимых исполнителей в еженедельном хит-параде на сайте dorognoe.ru. Артистам, чьи песни возглавляли ТОП-10, вручают статуэтки, воплощающие реальную поддержку поклонников, а почитатели их творчества наслаждаются выступлениями кумиров.

