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    Роналду стал первым в мире игроком, забившим на пяти чемпионатах мира

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым из футболистов в истории забил на пяти чемпионатах мира.

    Во втором тайме матча ЧМ-2022 против Ганы в Катаре форвард поразил ворота соперника, реализовав пенальти, пишет «Интерфакс».

    Ранее 37-летний футболист забивал на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014, 2018 годы.

    До Роналду забить мячи на пяти чемпионатах мира ранее не удавалось никому. На четырех ЧМ забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе, аргентинец Лионель Месси (последний — включая нынешний чемпионат).

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