В управлении полицейского главка Москвы нашли организаторов незаконной миграции. Арестован замначальника

Борьба с нелегалами закончилась для заместителя начальника миграционного управления полиции Москвы в следственном изоляторе. СК уверен, что Вячеслав Фокин, как и его предшественник, не сторонники идеи о нерезиновой столице.



Как сообщает пресс-служба Басманного суда, 24 ноября суд заключил под стражу замначальника УВМ полицейского главка Москвы Фокина и полковника на пенсии Дмитрия Тахтаулова, ранее занимавшего ту же должность. Обоих определи в СИЗО до 22 января с обвинением в организации незаконной миграции.