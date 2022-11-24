В управлении полицейского главка Москвы нашли организаторов незаконной миграции. Арестован замначальника

Борьба с нелегалами закончилась для заместителя начальника миграционного управления полиции Москвы в следственном изоляторе. СК уверен, что Вячеслав Фокин, как и его предшественник, не сторонники идеи о нерезиновой столице.
Как сообщает пресс-служба Басманного суда, 24 ноября суд заключил под стражу замначальника УВМ полицейского главка Москвы Фокина и полковника на пенсии Дмитрия Тахтаулова, ранее занимавшего ту же должность. Обоих определи в СИЗО до 22 января с обвинением в организации незаконной миграции.
По данным Следственного комитета, вместе с ними по делу проходят предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Последний просил суд отпустить его под залог в 1 млн рублей, но не убедил. Оба арестованы.
Следствие установило, что в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной бизнесменам коммерческой фирмы ходатайства о разрешении на въезд иностранцев с лукавыми данными о целях посещения России. Фокина и Тахтаулова это, по версии СК, не смутило.
«На основании данных ходатайств указанные должностные лица УВМ ГУ МВД России по г. Москве, используя служебное положение, организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию», — говорится в релизе ведомства.
У обвиняемых прошли обыски. Изъяты деньги и документы, подтверждающие преступное гостеприимство.