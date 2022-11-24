Музей музыки приглашает послушать уникальные свирели княгини Тенишевой

Княгиня Тенишева была горячей поклонницей русской старины. Ее портреты писали Репин, Коровин, Серов, Врубель; она сыграла у Станиславского; во Франции ее избрали действительным членом Общества изящных искусств. 27 ноября в Шереметевском дворце — Музее музыки будут играть свирели, расписанные ею собственноручно. 12+

«А за Дягилева ручаюсь тебе, что ты ему так же интересна, как прошлогодний снег, ему нужны только средства…» Такие огорчительные слова говорил меценатке Марии Клавдиевне Тенишевой ее супруг. Впрочем, среди тех, кого она поддерживала, благодарных было куда больше. В имении основала школу, ремесленное училище и клуб для рабочих. В Смоленске открыла рисовальную школу, вместе с меценатом Мамонтовым поддерживала журнал «Мир искусства». Возрождала эмалевое дело, а собранная ею коллекция старинных предметов по сей день хранится в смоленском музее «Русская старина». На Всемирную выставку в Париже привезла свирщиков из села Талашкино Смоленской области — это поместье Тенишевы купили и сделали из него один из центров возрождения русского прикладного искусства.

Одним из предметов такого искусства были двойчатки, двойные свирели: две дудки разной длины, играть на них нужно одновременно. Искусством игры на двойчатке теперь мало кто владеет. Тем больше причин послушать ансамбль «Смоленские свирщики». Играть будут на тех самых уникальных сохранившихся талашкинских свирелях, которые княгиня расписывала сама.



Лекцию-концерт «Свирели княгини М. К. Тенишевой» слушаем 27 ноября в Шереметевском дворце – Музее музыки (наб. Фонтанки, 34), подробности на сайте музея, начало в 16:30.

