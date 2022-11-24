Поменялись местами. В Массачусетсе группа индеек во главе с самцом Кевином терроризирует город

В США сегодня отмечают День благодарения. Индейки по всей стране в этот четверг могут обоснованно опасаться за свою безопасность, но не те, что живут в городе Вуберн, штате Массачусетс. Там стороны поменялись местами: птицы объединились, чтобы терроризировать жителей громкими криками и кусачими клювами.

Местные рассказывают о группе из пяти пернатых, причём некоторых их поведение даже вынуждает браться за оружие, а другие жалуются, что не могут выйти из дома. Об этом 24 ноября сообщает издание The Guardian.



Птицы, по данным медиа, прибыли в город два года назад. Их вожак — самец по кличке Кевин. Сначала они были послушными, но впоследствии становились всё более драчливыми. Жители вынуждены были адаптироваться.

По словам одного из собеседников издания, индейки клюют машины и останавливают движение, гоняются за детьми на велосипедах и преследуют тех, кто бегает трусцой или идёт пешком.



В последние годы популяция диких индеек в Массачусетсе резко возросла. Птицы ночью спят на деревьях или столбах. Но днём банда Кевина проводит большую часть своего времени на лужайке местной жительницы по имени Меган Толсон. Она и дала диким птицам клички.



«Уходи прочь, Кевин», — написала она в своих социальных сетях пару дней назад. Таким комментарием она сопроводила видеозапись, на которой видно, как индюк стоит за стеклом двери и осматривает комнату.

Многие люди оставляют рядом с домом мётлы и грабли, чтобы использовать их, если внезапно появятся индейки. Толсон рассказала, что однажды даже не смогла выйти за посылкой с Amazon, потому что снаружи были птицы. «Со временем я вроде как приспособилась к этому. Теперь я знаю их распорядок дня, так что могу как бы обойти их», — поделилась женщина.

