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    В центре Петербурга тушили пожар рядом с Дворцом бракосочетания. Пострадали двое

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    Двух человек увезла скорая из пятиэтажки рядом с Дворцом бракосочетания № 2 в центре Петербурга 24 ноября. Там тушили коммунальную квартиру.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, четыре пожарных расчёта выехали на Фурштатскую, 54, около половины шестого часа вечера. Очаг возгорания нашли в четырёхкомнатной коммуналке.

    Обгорели 10 квадратных метров обстановки, двое мужчин пострадали. В ведомстве уточнили, что оба госпитализированы.

    К половине седьмого часа вечера пожар в квартире ликвидировали силами двадцати пожарных.

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