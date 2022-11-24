В центре Петербурга тушили пожар рядом с Дворцом бракосочетания. Пострадали двое

Двух человек увезла скорая из пятиэтажки рядом с Дворцом бракосочетания № 2 в центре Петербурга 24 ноября. Там тушили коммунальную квартиру.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, четыре пожарных расчёта выехали на Фурштатскую, 54, около половины шестого часа вечера. Очаг возгорания нашли в четырёхкомнатной коммуналке.



Обгорели 10 квадратных метров обстановки, двое мужчин пострадали. В ведомстве уточнили, что оба госпитализированы.

