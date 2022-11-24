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    «Олаф Шольц» процитировал героя фильма «Брат-2». Его одобрил Путин

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    Президенту России Владимиру Путину показали дипфейк, сделанный на основе фотографий немецкого канцлера Олафа Шольца. Видеозапись, на которой это запечатлено, 24 ноября появилась в Telegram-канале кремлёвского пула, сообщает РИА Новости.

    «Скажи мне, американец, в чём сила? — начал псевдоканцлер, повторяя знаменитую фразу героя фильма «Брат-2». — Разве в деньгах? Мой старший брат тоже говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и что? Я думаю, что сила в правде. У кого правда — тот сильней. И тот, кого ты обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Мы хотели отказаться от российского газа. <...> Мы хотели как лучше, а получилось как всегда».

    В конце президент России заявил, что Шольц хоть и фейковый, но говорит правильные вещи. В Telegram-канале кремлёвского пула уточняется, что Путин назвал его речь «глубокой и содержательной». Главе государства показали и рассказали, как бороться с таким проявлением искусственного интеллекта.

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