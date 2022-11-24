«Олаф Шольц» процитировал героя фильма «Брат-2». Его одобрил Путин

«Скажи мне, американец, в чём сила? — начал псевдоканцлер, повторяя знаменитую фразу героя фильма «Брат-2». — Разве в деньгах? Мой старший брат тоже говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и что? Я думаю, что сила в правде. У кого правда — тот сильней. И тот, кого ты обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Мы хотели отказаться от российского газа. <...> Мы хотели как лучше, а получилось как всегда».

