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    В Мурино эвакуировали «Вкусно — и точка». Всех напугал рюкзак в туалете

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    В Мурино эвакуировали посетителей и персонал ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», расположенного на пересечении бульвара Менделеева и проспекта Авиаторов Балтики. Около 17:00 в четверг, 24 ноября, поступило сообщение о подозрительном рюкзаке, обнаруженном в туалете.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по кадрам, которые «Фонтанке» прислали очевидцы, людей вывели из помещения, они столпились на улице. На место прибыла полиция.

    В настоящий момент подробности происшествия выясняются. «Фонтанка» направила запросы в ГУ МВД и управление Росгвардии.

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