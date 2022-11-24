В Мурино эвакуировали «Вкусно — и точка». Всех напугал рюкзак в туалете

В Мурино эвакуировали посетителей и персонал ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», расположенного на пересечении бульвара Менделеева и проспекта Авиаторов Балтики. Около 17:00 в четверг, 24 ноября, поступило сообщение о подозрительном рюкзаке, обнаруженном в туалете.

Судя по кадрам, которые «Фонтанке» прислали очевидцы, людей вывели из помещения, они столпились на улице. На место прибыла полиция.



В настоящий момент подробности происшествия выясняются. «Фонтанка» направила запросы в ГУ МВД и управление Росгвардии.