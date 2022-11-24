Автомобиль вылетел на тротуар на Камской и раскидал самокат, столб и бампер

Водитель легкового автомобиля устроил громкий пролет по тротуару в Василеостровском районе Петербурга. Проезду он не помешал, но вполне вероятно, что устроил неприятный сюрприз владельцам припаркованных машин.

ДТП произошло днем 24 ноября напротив дома 12 по Камской улице при движении от Смоленского моста. Легковой автомобиль Nissan вылетел на тротуар, снеся столб светофора, и пролетел по нему несколько метров, «разбрасывая самокаты и теряя бампер», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Съехав левыми колесами с тротуара, машина остановилась, а столб при этом так и остался лежать у нее на крыше.