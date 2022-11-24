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    В России будут оценивать интеллектуальную зрелость регионов. Такое предложение выдвинул Путин

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    С 2023 года в России появится «Индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов» для оценки результатов работы каждого субъекта страны, министерства и ведомства по внедрению искусственного интеллекта.

    Об этом 24 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе основной дискуссии Международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2022.

    Кроме того, президент предложил учредить премию молодым ученым и инженерам за научные и конструкторские прорывы в области искусственного интеллекта, а также премию за успехи по внедрению ИИ для отечественных предприятий и регионов. «Обязательно нужно особо поощрять тех, кто быстрее идет вперед, кто создает и приближает будущее», — подчеркнул Путин.

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