В Петербурге суд вынес приговор по делу о взятке инженеру Водоканала. Застройщик пытался так ускорить появление детского сада

Фрунзенский районный суд огласил приговор посреднику, который передавал деньги от компании «Иснес» инженеру Водоканала. Идея платить за документы растаяла уже в процессе выполнения, как и сам контракт на стройку детского сада.



Как сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, петербуржец Сергей Рождественский сам предложил собственнику ГК «Иснес» свои посреднические услуги. 11 млн рублей он должен был передать инженеру одного из подразделений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Предполагалось, что инженер, в свою очередь, позаботится о том, чтобы эти средства дошли до нужных людей в службе технического надзора предприятия. За это бизнесмен рассчитывал получить полный комплекс проектно-исполнительной документации по выполненному этапу строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в ходе контракта на достройку детсада на улице Кораблестроителей. Комиссия Рождественского составляла 100 тысяч рублей. В конце 2019 года часть средств — 450 тысяч — были переданы инженеру Водоканала, еще 50 тысяч посредник забрал себе.

