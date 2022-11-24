В Петербурге суд вынес приговор по делу о взятке инженеру Водоканала. Застройщик пытался так ускорить появление детского сада

Фрунзенский районный суд огласил приговор посреднику, который передавал деньги от компании «Иснес» инженеру Водоканала. Идея платить за документы растаяла уже в процессе выполнения, как и сам контракт на стройку детского сада.
Как сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, петербуржец Сергей Рождественский сам предложил собственнику ГК «Иснес» свои посреднические услуги. 11 млн рублей он должен был передать инженеру одного из подразделений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Предполагалось, что инженер, в свою очередь, позаботится о том, чтобы эти средства дошли до нужных людей в службе технического надзора предприятия. За это бизнесмен рассчитывал получить полный комплекс проектно-исполнительной документации по выполненному этапу строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в ходе контракта на достройку детсада на улице Кораблестроителей. Комиссия Рождественского составляла 100 тысяч рублей. В конце 2019 года часть средств — 450 тысяч — были переданы инженеру Водоканала, еще 50 тысяч посредник забрал себе.
Второй транш в 600 тысяч не состоялся, владелец ГК «Иснес» отказался от передачи денег. Судя по сайту госзакупок, контракт на достройку детсада был расторгнут в феврале 2020 года по решению заказчика — Фонда капитального строительства и реконструкции. Администрация района объявила об открытии садика в декабре 2020-го.
Фрунзенский районный суд решил, что Рождественский заслуживает штрафа, размер его выглядит поучительно: 1 млн рублей, то есть в 10 раз больше, чем предполагавшийся заработок посредника.