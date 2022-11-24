Винни-Пух на Петроградке. На Большом проспекте П.С. грузовик нашел свою «арку глупости»

Картину из серии «типичный Петербург» наблюдали автомобилисты и пешеходы днем 24 ноября в Петроградском районе города. Водитель грузовика попытался просочиться в арку одного из домов. Результат оказался предсказуем.

На Большом проспекте П.С. водитель грузового автомобиля не рассчитал габариты машины и застрял в арке дома 33а, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». Проехать в нее он пытался даже не на небольшом фургоне, и в итоге торчащий из арки кузов полностью перегородил довольно широкий тротуар и даже немного торчал на проезжую часть.