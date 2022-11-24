Индийские полицейские заявили, что почти 600 кг растительного наркотика съели крысы

Индийские полицейские сообщили о пропаже почти 600 килограммов растительного наркотика после того, как суд потребовал предъявить конфискат в качестве доказательства на процессе по делу о контрабанде. В «похищении» обвинили животных. Об этом 24 ноября пишет издание News.com.au.

Инцидент произошёл в городе Матхура на севере страны. 581 килограмм наркотиков был изъят у шести предполагаемых контрабандистов в 2018 и 2019 годах и с тех пор хранился в двух складских помещениях. Дело дошло до суда, и тут выяснилось, что вещдоков на складе нет. Прокурор Ранвир Сингх заявил, что наркотики были съедены грызунами.

