Индийские полицейские заявили, что почти 600 кг растительного наркотика съели крысы

Индийские полицейские сообщили о пропаже почти 600 килограммов растительного наркотика после того, как суд потребовал предъявить конфискат в качестве доказательства на процессе по делу о контрабанде. В «похищении» обвинили животных. Об этом 24 ноября пишет издание News.com.au.
Инцидент произошёл в городе Матхура на севере страны. 581 килограмм наркотиков был изъят у шести предполагаемых контрабандистов в 2018 и 2019 годах и с тех пор хранился в двух складских помещениях. Дело дошло до суда, и тут выяснилось, что вещдоков на складе нет. Прокурор Ранвир Сингх заявил, что наркотики были съедены грызунами.
«В полицейском участке нет места, где хранящиеся товары можно было бы спасти от крыс. Остатки из огромной партии были уничтожены офицерами», — пояснили суду в прокуратуре.
В прокуратуре говорят, что с грызунами справиться невозможно. Аналогичный случай произошел в 2017 году: тогда офицеры сообщили, что нахальные вредители съели 45 килограммов травы. А в начале этого года полиция соседнего Бихара заявила, что грызуны выпили почти миллион литров алкоголя, хранившегося в кладовых.
«Из-за небольшого размера крысы не боятся полиции, и полицейские не могут считаться экспертами в решении проблемы», — заявили в прокуратуре.
Что касается контрабандистов, они сейчас находятся под стражей, и в соответствии с индийской судебной системой процесс может занять годы или даже десятилетия.