На дамбе Петербурга разложили «ГАЗель», оставив для проезда одну полосу

Два автомобиля не разъехались днем 24 ноября на дамбе в Петербурге. Людям повезло больше, чем транспорту.

Около 12 часов дня на 131-м километре скоростной автодороги КЗС столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. На место происшествия выехали работники экстренных служб. Участники аварии заняли средний и правый ряды, оставив для проезда только левую полосу.