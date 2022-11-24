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    На дамбе Петербурга разложили «ГАЗель», оставив для проезда одну полосу

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    Два автомобиля не разъехались днем 24 ноября на дамбе в Петербурге. Людям повезло больше, чем транспорту.

    Около 12 часов дня на 131-м километре скоростной автодороги КЗС столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. На место происшествия выехали работники экстренных служб. Участники аварии заняли средний и правый ряды, оставив для проезда только левую полосу.

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    О ДТП с «ГАЗелью» на дамбе сообщают и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На опубликованных очевидцами фото второй участник аварии — самосвал, и у фургона сильно поврежден кузов.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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