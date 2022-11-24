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    Боевые действия на Украине

    Возможность есть. Песков сказал, как Украина может «прекратить страдания населения»

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    4 комментария

    Киевские власти могут урегулировать конфликт с Россией, выполнив требования Москвы. Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло. Урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить все возможные страдания местного населения», — сказал он.

    Кроме того, Песков прокомментировал прошедшие накануне новые российские удары по системе военного управления и объектам энергетики Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что военные поражают цели, имеющие отношение к военному потенциалу, а «ударов по соцобъектам как не было, так и нет».

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